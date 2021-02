Raffaele Lamezia inarrestabile, 3-0 alla Tonno Callipo VV

Raffaele Lamezia che fa cinquina in campionato, al Palasparti i gialloblu regolano in 3 set la Tonno Callipo VV

Dopo la prestazione sofferta di sabato scorso a Letojanni, che ha portato una bella vittoria contro una pretendente al titolo, una gara più abbordabile per i ragazzi di mister Torchia che sono comunque bravi a non prendere sottogamba l’impegno e a giocare un bella pallavolo che permette di conquistare un derby in attesa dell’altro scontro tutto calabrese di mercoledì prossimo a Cinquefrondi.

Un match quello con Vibo mai messo in discussione, dominato dal primo all’ultimo punto dalla Raffaele, match che ha permesso a Torchia di dare più minuti anche ragazzi come Leone, Davoli e Chirumbolo, oltre all’esordio di Lo Russo e Strangis, che nei precedenti incontri aveva avuto meno spazio, ragazzi che si sono fatti trovare pronti contribuendo in maniera fattiva alla conquista della vittoria finale.

La Raffaele Lamezia chiude in testa il girone d’andata di questa prima fase, tallonata ad un punto da Letojanni; mercoledì, come detto, nuovo atto a Cinquefrondi.

RAFFAELE LAMEZIA – TONNO CALLIPO VV 3-0 (25-16, 25-18, 25-19)

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Davoli (L2), Leone, Citriniti, Rizzo, Porfida, Palmeri, Graziano, Butera, Lo Russo, Strangis, Chirumbolo, Sacco (L), Paradiso. All. Torchia

TONNO CALLIPO VV: Iurlaro, Aiello, Carellario, Guarascio, Saragò, Spanò, Elia, Fioretti, Cugliari, Ribecca, Laurendi, Facciolo, Vizzari. All. Agricola