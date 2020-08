La Raffaele Lamezia ingaggia la centrale Serena Torcasio

Ci siamo. È il colpo di giornata. Sulla sponda femminile gialloblù arriva Serena Torcasio

Centrale che non ha bisogno di tante presentazioni. Lamezia, Soverato, Polistena. Campionati nazionali e regionali sempre da protagonista. Ora Serie C, per guidare le sue compagne più giovani, per farle crescere umanamente e sportivamente.

Abbiamo sentito Serena, per qualche dichiarazione:

“Sono contenta di tornare a Lamezia e soprattutto di aver trovato finalmente l’intesa con la società. Iniziamo questo percorso insieme con l’obiettivo di divertici, far crescere le ragazze più giovani e perché no, vincere il più possibile e disputare un ottimo campionato”