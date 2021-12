La Raffaele Lamezia al Palasparti contro l’Universal Catania

Il Palasparti di Lamezia domenica 12 dicembre, alle ore 16, ospita la nona giornata di campionato di serie B maschile tra la Raffaele e l’Universal Catania

Gli etnei attraversano un buon stato di forma, lo confermano le due vittorie consecutive. Sono una squadra ostica, con delle individualità importanti e verranno a Lamezia con l’obiettivo di continuare la serie positiva.

Abbiamo sentito Pierpaolo Piedepalumbo, palleggiatore lametino che dichiara:«la partita contro Catania è importantissima perché l’Universal nonostante abbia qualche punto in meno rispetto alle previsioni è una candidata alla corsa play-off. Ha giocatori importanti come Arezzo, Saitta, Bandieramonte, gente che ha sempre giocato in questa categoria. E’ importantissimo quest’altro scontro diretto in casa per mantenere la distanza dalle dirette inseguitrici. Fortunatamente tutti i miei compagni hanno recuperato, tutta la squadra è a disposizione del mister. Questa settimana siamo riusciti a rispettare il programma di allenamento, siamo concentrati perchè è il primo di tre scontri diretti prima di chiudere il girone d’andata e vogliamo vincere anche per fare un bel regalo ai nostri tifosi nell’ultima partita casalinga del 2021».