Raffaele Lamezia: Riccardo Leone di nuovo in gialloblu!

Riccardo Leone di nuovo in gialloblu! Oggi annunciamo un gradito ritorno

Riccardo, catanzarese di nascita, sarà uno dei centrali della prima squadra.

Già alla corte del Presidente Strangis nella stagione 2018/19, Riccardo due anni fa aveva disputato un ottimo campionato facendosi ben volere umanamente e sportivamente.

Ora dopo un anno di prestito alla Tonno Callipo, ha deciso di sposare di nuovo la causa gialloblu, e in questi giorni si è messo già all’opera con la squadra per prepararsi al meglio ed è pronto a disputare un campionato da protagonista.

Lo abbiamo sentito per qualche dichiarazione: “sono davvero entusiasta di ritornare in casa Raffaele Lamezia. Questa squadra è per me gran motivo di orgoglio. In questi anni è riuscita a trasmettermi valori importanti, come la dedizione al lavoro, la tenacia e soprattutto il senso di appartenenza alla maglia e alla squadra. In questi ultimi tre anni sono cresciuto tanto e non vedo l’ora di poter dimostrare quello che valgo. Il gruppo ha voglia di allenarsi, di crescere e di vincere insieme, anche perché quest’anno il progetto è ambizioso e noi non vogliamo di certo tirarci indietro. Ad maiora.”