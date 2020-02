La Raffaele Lamezia riprende la sua marcia: 3-0 alla Prodet Cetraro

Immediato riscatto in campionato per la Raffaele Lamezia che rimanda a casa con un secco 3-0 la Prodet Cetraro

La squadra gialloblu caccia così l’onta della crisi e si rimette subito in carreggiata. Nulla da fare per i cosentini, giunti a Lamezia con l’obbiettivo di fare risultato.

Ma hanno trovato di fronte una squadra decisa, cinica e vogliosa di dimostrare davanti al proprio pubblico che è lei la squadra più forte del campionato.

Come si può evincere dal risultato, non c’è stata proprio partita, con la Raffaele a tenere le redini del gioco per tutto il match.

Un leggero, ma comprensibile, calo di attenzione c’è stato all’inizio del terzo set, quando la Prodet si è portata avanti per 6-0, ma i lametini sono stati bravi a recuperare lo svantaggio e a sorpassare gli avversari chiudendo il set per 25-18.

Soddisfatto a fine match Luca Morello, team manager della Raffaele Lamezia che dichiara:«la squadra era chiamata ad una prova di orgoglio, di riscatto personale e ha dimostrato sul campo di essere comunque all’altezza della situazione. L’episodio di Bisignano è dimenticato, ci siamo imposti dire non non rallentare più fino alla fine del campionato perché se non avessimo rallentato a Bisignano la fase regolare era praticamente chiusa. Questo però non ci deve fare abbassare la guardia, vogliamo mantenere il primo posto in classifica il più a lungo possibile e poi concentrarci sulla fase dei play-off. Un applauso va agli avversari, il Cetraro, venuto qui a vendere cara la pelle. Hanno fatto un’ottima partita, soprattutto in difesa, però sinceramente contro la Raffaele di questa sera non c’era moltissimo da fare, complimenti agli avversari ma complimenti anche a noi.»

RAFFAELE LAMEZIA – PRODET CETRARO 3-0 (25-16, 25-16, 25-18)

RAFFAELE LAMEZIA: Torchia, Citriniti, Rizzo, Porfida, Sacco, Graziano, Butera, Pisani, Caligiuri, Mancuso, Chirumbolo, Davoli. All. Torchia

PRODET CETRARO: De Rose, Ruggiero F., Capparelli, Magurno E., Magurno L., Stefano, Pisani, Piazza, Carnevale, Sabatini, Spaccarotella, Candente (L1), Ruggiero G. (L2). All. Serpa