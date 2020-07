Raffaele Lamezia: Salvatore Torchia guiderà la serie B maschile

Giunge una nuova conferma in casa Raffaele Lamezia

Questa volta parliamo della serie B maschile che di fatto rappresenta una delle massime espressioni degli sport di squadra nella citta della Piana.

Sarà nuovamente Salvatore Torchia, tecnico di casa, a guidare la compagine gialloblu dopo il ritorno a pieno ritmo all’attività di campo susseguita a quella di dirigente nei 3 anni precedenti.

Lo abbiamo sentito per qualche pensiero sulla stagione scorsa e su quella che verrà: “respirare nuovamente l’aria della palestra, l’odore della palla, è stato bellissimo. Per questo devo ringraziare il Presidente, mia moglie Concetta e Giancarlo Grandinetti che hanno insistito in tal senso. Lavorare in staff con gli altri tecnici della Società e con tutti i ragazzi e le ragazze dei nostri gruppi è stato travolgente, e penso che abbiamo iniziato un discreto lavoro sia tecnico che organizzativo, frenato solo da un evento più grande di tutti. Ora ci aspetta una nuova prospettiva, stando coi piedi per terra, e rivolgendomi alla serie B maschile, penso comunque che stiamo mettendo in moto con l’aiuto e le idee di tutti un progetto importante. Dico solo una cosa, vale la pena seguirci, potrebbe essere un crescendo di emozioni. Per ciò che attiene la Squadra di serie B pensiamo di confermare l’ossatura storica del gruppo aggiungendo alcune pedine strategiche per il Campionato e rinforzando ovviamente lo staff a 360 gradi“.