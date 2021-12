La Raffaele Lamezia di scena a Vibo contro la Tonno Callipo

Impegno in trasferta per l’ottava giornata di campionato di serie B maschile per la Raffaele Lamezia



I gialloblu, reduci da una bella vittoria casalinga con Cinquefrondi, affronteranno i ragazzi di mister Agricola che attualmente occupano l’ultima posizione in classifica con 2 punti.

Una sfida sulla carta abbordabile, ma come sempre piena di insidie.

Abbiamo sentito Luigi Porfida, capitano della squadra che dichiara: «appuntamento molto importante per la Raffaele che affronta una Tonno Callipo che, nonostante la posizione in classifica, è sempre un avversario pericoloso, soprattutto in casa. L’impegno non è da sottovalutare, sono ragazzi giovani quindi dobbiamo stare attenti e giocare una buona partita sotto il punto di vista tecnico soprattutto ma anche dell’atteggiamento. Sono necessari i tre punti perché poi arrivano le ultime tre partite del girone d’andata, tre scontri diretti, se la Raffaele vuole arrivare ai play-off deve vincere per forza».