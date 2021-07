Raffaele Lamezia: le serie D maschili e femminili alle finali nazionali

Dopo la conquista dei rispettivi campionati, la Raffaele Lamezia Lewis Medica e la Raffaele Lamezia Cantanapoli saranno impegnati per la prima parte delle finali nazionali

La formazione maschile di mister Davoli sarà impegnata sabato 10 luglio a Sant’Agata li Battiati (CT) contro la Gupe Volley, mentre la femminile, allenata da Giancarlo Grandinetti, sarà di scena nella prossima settimana in Puglia.

Abbiamo raggiunto i due allenatori per avere le loro impressioni prima della gara.

Maurizio Davoli ha dichiarato:«ci accingiamo a partire per Sant’Agata dove affronteremo la vincitrice siciliana della serie D. Una partita che deciderà chi tra noi e Gupe andrà alla finalissima nazionale che si disputerà a Montegrotto Terme (PD). Siamo consapevoli che affronteremo una squadra storicamente quotata con un settore giovanile sempre a buon livello, sarà quindi per noi un banco di prova arduo da superare ma, come al solito, ce la metteremo tutta, i nostri ragazzi sono pronti a questa nuova e avvincente esperienza».

Giancarlo Grandinetti afferma: «partita importante che potrebbe aprirci le porte della finale nazionale, difficile per la caratura della squadra. Però noi dovremmo avere coraggio, forza e anche un minimo di incoscienza giusto per fare in modo che la partita possa essere equilibrata. Non ci nascondiamo, questa è una festa, la squadra è stata neopromossa in serie C e quindi il nostro motto deve essere: timore sì ma paura di nessuno!».