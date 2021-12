Raffaele Lamezia: solo un punto dalla trasferta di Bronte

Era una trasferta difficile e così è stato per la Raffaele Lamezia che cede al tie-break all’Aquila Bronte

I padroni di casa hanno rispettato il loro ruolo di grande con le grandi e hanno piegato i lametini dopo una gara estenuante durata 2h19′.

Un match giocato punto a punto da entrambe le squadre, come lo dimostrano i parziali di ogni set, forse solo nel quarto la Raffaele ha avuto un leggero dominio sui catanesi, risultato che aveva fatto ben sperare Porfida e compagni in vista del quinto set.

Ma, dopo una buona partenza dei lametini, Bronte ha recuperato e ha fatto suo il match.

Una battuta d’arresto che brucia in casa Raffaele, che sperava in un finale d’anno diverso. Ora i lametini dovranno fare la gara perfetta contro Costa Dolci Papiro al rientro dalla sosta per confermare il secondo posto in classifica.

Abbiamo raggiunto a fine partita il mister lametino Salvatore Torchia: «Una gara ostica che si è rivelata tale. Pur facendo i complimenti agli avversari che ci hanno creduto fin dal primo punto, sono troppe le recriminazioni in casa nostra, troppi errori, 3 assenze che in questo momento non potevamo permetterci, troppa poca fiducia nel nostro gioco. Peccato perché potevamo portare a casa almeno la vittoria avendo iniziato bene il tie break. Ora bisognerà pensare alla ripresa con 2 match al alto rischio, quindi non possiamo nemmeno rifiatare, sarà un periodo natalizio di lavoro»

AQUILA BRONTE: Sabella, Carbone, Andronico, Cartillone, Amato, Ortino, Leonardi, De Santis, Scuffia, Fallico, Libertà, Penna, Platania. All. Cartillone

RAFFAELE LAMEZIA: Piedepalumbo, Grande, Iorno, Porfida, Graziano, Ricco, Palmeri, Chirumbolo, Paradiso, Sacco (L). All. Torchia