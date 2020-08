Raffaele Lamezia: Stefano Graziano ancora in gialloblù

Una conferma quasi scontata, ma sempre fortemente voluta. Per Stefano sarà la decima stagione in gialloblù!

Sarà anche quest’anno uno degli schiacciatori a disposizione di Coach Torchia.

Stefano Graziano, ormai veterano del gruppo, presente in tutti campionati dalla serie D alla B, siamo sicuri che darà anche quest’anno il suo grande contributo sportivo e umano.

Abbiamo sentito Stefano per capire le sue sensazioni prima dell’inizio di questa nuova stagione: “sono felice di intraprendere questo ennesimo campionato con i colori gialloblù addosso, dopo dieci anni posso dire che questa è casa mia. Sono carico e super motivato, vista anche la triste conclusione della scorsa stagione, dove stavamo facendo benissimo prima dell’anticipata conclusione dei campionati. Torneremo a militare nel campionato nazionale di B, come ci spetta per quelle che sono le nostre capacità tecniche, dirigenziali e di sponsor. Siamo pronti a dare il massimo e sono sicuro che ci toglieremo tante soddisfazioni…di sicuro chi ci seguirà in questa stagione non si annoierà, siamo pronti a stupire!”