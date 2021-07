La Raffaele Lamezia vince il campionato di Serie D

Grande festa in casa Raffaele Lamezia, i ragazzi hanno infatti trionfato nel campionato di serie D



Una grandissima soddisfazione per i gialloblu, guidati da Maurizio Davoli, soprattutto perchè alla vigilia la squadra lametina non era indicata tra le protagoniste per la vittoria finale.

Ma Vincenzo Lorusso, Andrea Miceli, Matteo Polimeni (K), Andrea Cardamone, Simone Savio, Francesco Strangis, Luigi Isabella, Francesco Sesto, Nino Isabella, Agostino Strangis, Francesco Lorusso, Angelo Butera, Pietro Celeste, Edoardo Strangis e Francesco Cristiano non hanno badato ai sondaggi, ci hanno creduto fino alla fine ed hanno portato a casa questo importante risultato.

Abbiamo raggiunto l’allenato Maurizio Davoli che ha dichiarato: «Sono molto orgoglioso del risultato raggiunto, tra mille difficoltà, da un gruppo molto giovane che ha fatto una “piccola” impresa. Un gruppo che è cresciuto sia tecnicamente che come affiatamento. Una piccola grande famiglia. Ringrazio la società che mi ha dato fiducia e mi ha supportato in tutto. Sono convinto che questo gruppo di ragazzini ci darà ancora tante soddisfazioni. In tutto questo anno, travagliato per le difficoltà dovute alla pandemia, tutti i componenti della squadra non hanno mai saltato un allenamento dimostrando una grande maturità e attaccamento alla causa comune. Spero che questo sia l’inizio di una bella favola per tutti noi».