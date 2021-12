Raffaele Mazza riceve a Ferrara il Premio Internazionale Isabella D’Este

Si è tenuto in Emilia Romagna il Premio Internazionale Isabella d’Este Ferrara Artexpo

Un riconoscimento che è stato conferito a illustri personaggi del mondo dell’arte della cultura, riservato ad un numero ristretto di artisti selezionati dalla redazione del periodico Art Now, tra cui il lametino Raffaele Mazza.

Il Premio ha voluto attestare l’importanza del percorso stilistico portato avanti negli ultimi anni, una grandissima manifestazione artistica con protagonista il Prof. Vittorio Sgarbi, che ha avuto modo, presso il Centro Fieristico e Congressionale di Ferrara, di visionare le opere meritevoli del prestigioso riconoscimento, valutando pertanto l’operato degli artisti ammessi.

L’opera selezionata per il Premio Isabella d’Este e pubblicata in una pagina della rivista d’arte e cultura Art Now è stata “Pudore”, un olio su tela con inserti a sbalzo, già vincitrice di numerosi riconoscimenti Internazionali.

Mazza ha ricevuto una pregiata targa con la seguente motivazione: “Per il notevole impegno creativo manifestato. Capacità tecnica e ricerca stilistica ne contraddistinguono l’operato”.