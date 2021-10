Raffaele Mazza riceve il Premio Internazionale Belle Arti

L’artista lametino premiato “per le sue eccellenti doti artistiche e l’originalità dei suoi lavori che pongono le sue opere ai vertici del panorama artistico internazionale”

Comunicato stampa

09 ottobre presso il suggestivo Castello di Arechi a Salerno si è tenuto l’evento artistico internazionale “Premio Belle Arti”. Presentato dal curatore d’arte Salvo Nugnes, con i contributi di grandi nomi del mondo della cultura e dell’arte come Maria Rita Parsi, scrittrice e psicoterapeuta, Giuseppe La Bruna, già direttore della storica Accademia di Belle Arti di Venezia, Caterina Grifoni, presidente FIDAPA Sp., Marco Giordano, presidente “Re D’Italia Art” ed altri ancora. Raffaele MAZZA è stato scelto e ammesso al Premio con la seguente motivazione: “Il prestigioso premio intende sostenere e valorizzare artisti con notevoli doti creative al fine di promuovere l’arte in Italia e all’estero”. Nella lettera di merito, che accompagna il premio viene sottolineato l’importanza di questo riconoscimento attribuito ad eccellenze nel campo delle Arti a elogio delle doti artistiche, nonché della creatività e originalità nelle sue creazioni, affermando altresì come il suo lavoro artistico e intellettuale arricchisce il nostro patrimonio, soprattutto in questo momento così delicato.

A Mazza è stato attribuita una targa con la seguente motivazione: “Per le sue eccellenti doti artistiche e l’originalità dei suoi lavori che pongono le sue opere ai vertici del panorama artistico internazionale”.