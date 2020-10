Rai: Klaus Davi, ‘fiction su Riace deve andare in onda’

“Inammissibile censura a priori in uno stato liberale”

A prescindere da come la si possa pensare sulla vicenda specifica, ritengo che la storia di Riace sia rilevante e che una fiction che la racconti sia una preziosa opportunità di riflessione.

Non è necessario condividere delle opinioni per battersi affinché esse vengano liberamente espresse. Si chiama cultura liberale e in un paese come l’Italia, che oscilla antropologicamente tra la destra piu becera e il cattocomunismo radical chic, è una rarità.

Il servizio pubblico dovrebbe documentare, non censurare. Per questo auspico che la fiction su Mimmo Lucano vada in onda.

Lo ha dichiarato Klaus Davi in merito a “Tutto il mondo è paese”, fiction con Beppe Fiorello sulla vicenda del comune calabrese simbolo dell’integrazione, bloccata nel 2018 e tuttora non trasmessa dalla Rai.