Rapimenti. Barbara Piattelli cerca chi l’aiutò allo svincolo di Lamezia dopo 343 giorni di prigionia

Il 17 dicembre 1980 Barbara Piattelli, la figlia del “re della Moda” Bruno, viene liberata dopo 343 giorni di prigionia tra le montagne dell’Aspromonte

La donna, all’epoca 27enne, viene rapita la sera del 10 gennaio, sotto gli occhi della madre mentre sta rientrando in casa.

Il suo, come riporta il programma di Rai 3 Chi l’ha Visto, è stato il più lungo sequestro a scopo di estorsione subito da una donna.

Barbara ha vissuto per tutto il tempo della prigionia in una grotta ricavata in una montagna.

La donna, a distanza di 42 anni, ha contattato la redazione di Chi l’ha Visto per ritrovare le persone che le diedero soccorso nei pressi dello svincolo di Lamezia quel 17 dicembre del 1980.

Se qualcuno si riconosce nel video può contattare la redazione del programma.

