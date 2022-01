Il rapper lametino Enrico Cuomo si presenta con un Live Show musicale

Questa sera, venerdì 21 gennaio, alle ore 18.00, al Caffè letterario del Chiostro di San Domenico, il rapper e cantautore lametino, Enrico Cuomo, si presenta con un Live Show musicale

Un momento di incontro con appassionati e curiosi, per far conoscere “DOVE SEI”, il suo nuovo singolo e aprirsi alle domande che nasceranno in un clima di amichevole partecipazione.

Un Talk per conoscere meglio cosa si nasconde dietro l’artista Enrico e provare a seguirne il graffiante estro, riuscendo a captare i suoi messaggi generazionali ed esistenziali.

Ho desiderato potermi confrontare con il pubblico – dichiara il Rapper Cuomo – per meglio esaminare me stesso e la dimensione artistica che ogni giorno, provo a raccontare seppur con codici criptati, e che trova una sua massima espressione proprio nel raggiungimento della sfera “altro da me”.

La serata che si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le nuove disposizioni ministeriali in materia anti-contagio covid sarà l’occasione per porre al giovane artista lametino domande e curiosità, interagendo nella forma di chiacchierata, in una cornice di suggestività storica e culturale del complesso monumentale del San Domenico, e nella prospettiva della modernità quale novità espressiva, sonora, musicale ed emozionale.