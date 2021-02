Raso (Lega): affidati i lavori di pulizia del torrente Cantagalli e del Fiume Bagni

Il consigliere regionale Pietro Raso comunica l’affidamento dei lavori di pulizia del torrente Cantagalli e del Fiume Bagni, denominata”Ripristino officiosità idraulica”

Comunicato Stampa

Dopo l’interessamento del consigliere Pietro Raso (Lega per Salvini) e la formale richiesta del Sindaco Paolo Mascaro, saranno effettuati gli interventi sul Torrente Cantagalli e Fiume Bagni, per scongiurare situazioni di pericolo che si verificano molto frequentemente in occasione degli eventi con maggiore piovosità.

Sono stati finanziati dalla Regione Calabria e rientrano nel piano degli investimenti approvati dal Dipartimento Protezione Civile per l’annualità 2020.

Nell’ambito del suddetto piano, il Soggetto Attuatore Comune di LAMEZIA TERME ha assunto la competenza della progettazione e dell’esecuzione dell’opera pubblica da realizzare – intervento codice LAM/C.13 -denominato “Ripristino officiosità idraulica del Torrente Cantagalli”, in località Torrente Cantagalli per l’importo di € 250.000,00, impegnandosi a porre in essere tutti gli adempimenti per consentire la sua realizzazione a norma delle vigenti Leggi e disposizioni in materia di pubblici appalti di lavori, servizi e forniture (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Analogamente è stato fatto per il fiume Bagni – intervento codice LAM/C.13 -denominato “Ripristino officiosità idraulica del Torrente Bagni”, in località Torrente Bagni per l’importo di € 250.000,00.

Dopo la stipula delle convenzioni in data 16/11/2020 sottoscritte tra il Dirigente della Regione Calabria, U.O.A. Pianificazione e gestione dell’emergenza – Protezione Civile dott. Fortunato Varone ed il Sindaco di Lamezia Terme avv. Paolo Mascaro, sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi in data 30/12/2020.

Successivamente all’espletamento delle procedure di gara avviate in data 21/01/2021, finalmente in data 16/02/2021 sono stati affidati i lavori con determina dirigenziale, quindi sono stati appaltati i lavori per i quali si confida in una veloce espletamento, considerato l’urgenza degli interventi in particolare per quelli del torrente Cantagalli nella zona di Sant’ Eufemia di Lamezia Terme in adiacenza della via Umberto Boccione. Per questi interventi si chiede pubblicamente una particolare attenzione agli uffici competenti del comune di Lamezia Terme e al Commissario Prefettizio Dott. Giuseppe Priolo.

Si è consapevoli che si necessita di una nuova normativa regionale, che chiarisca le competenze dei vari enti relativamente ai lavori di pulizia e manutenzione dei diversi corsi d’acqua, individuandone sia le risorse economiche che in termini di personale, e si passi a interventi ordinari programmati.

Si rende necessario informare i cittadini dei vari passaggi procedurali e burocratici con la corretta cronologia degli atti propedeutici all’affidamento dei lavori a cui si è giunti in data 16/02/2021, per evitate azioni di sciacallaggio.