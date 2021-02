Raso (Lega): Giunta incentivi raccolta rifiuti da parte dei pescatori in mare

Il consigliere regionale della Lega Pietro Raso chiede alla Giunta Regionale d’incentivare la raccolta rifiuti da parte dei pescatori in mare e generare nello stesso tempo sostegno economico agli stessi

Comunicato Stampa

Il fragile equilibrio della vita marina animale e vegetale è scosso dalla concentrazione sempre più elevata di plastiche di ogni tipo e la catena alimentare sta subendo danni forse irreparabili.

Si stima che dai 4 ai 12 milioni di tonnellate di plastica come bottiglie e bicchieri di plastica, tappi, guanti, finiscono nei mari di tutto il mondo ogni anno, causando l’80% dell’inquinamento marino.

Rifiuti che per i 4/5 entrano in mare sospinti dal vento o trascinati dagli scarichi urbani e dai fiumi.

Ma questa forma di inquinamento è particolarmente evidente nel Mediterraneo, che ha una densità di detriti tra le più alte del mondo.

Ogni volta che tirano su le reti, i pescatori sanno che dovranno ripulire il pesce da bottiglie, flaconi, buste strappate è ciò rappresentante una fatica certosina. Tra le soluzioni per arginare il problema c’è quella di coinvolgere i pescatori nel recupero dei rifiuti in mare.

C’e’ un vuoto normativo non solo in Italia ma anche negli altri Paesi che si affacciano sul Mediterraneo: non si sa come classificare il rifiuto pescato in mare, se si tratti di un rifiuto urbano o speciale.

Si chiede alla Giunta Regionale di elaborare un progetto temporaneo in un sistema stabile di coinvolgimento degli operatori dell’industria ittica nella pulizia del mare prevedendo una qualche forma di remunerazione per i pescatori che portano a terra l’immondizia, l’allestimento di punti di raccolta, introducendo dei meccanismi premiali semplici e veloci.

Tale misura avrà doppia valenza: incentivare la raccolta rifiuti e generare un sostegno economico ai pescatori. Perché al di là dell’interesse del singolo progetto, l’importante è usare i finanziamenti europei per creare dei modelli da trasformare poi in risposte di lungo periodo”.