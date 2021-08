Raso: “stato d’emergenza è solo l’inizio. Per il futuro molte cose vanno cambiate”

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La dichiarazione dello stato d’emergenza di certo non basta ma, in ogni caso, è il presupposto essenziale per affrontare alcuni degli effetti della devastazione subita dalla Calabria quest’estate

Comunicato Stampa

Gli incendi hanno profondamente segnato il volto della regione, inciso a fondo sulla consistenza di un patrimonio ambientale e forestale unico ed irriproducibile, colpito duramente una biodiversità che troppo tardi e non in maniera completa abbiamo guardato come risorsa da tutelare e difendere ad ogni costo.

Ora, dopo la dichiarazione dello stato d’emergenza, è tempo di ragionare e soprattutto agire per il futuro; occorre selezionare le buone pratiche di prevenzione e sostenerle, occorre ragionare a fondo, con il Governo nazionale, sui numeri forniti dal Commissario di Calabria Verde e sull’allarme lanciato ormai da tempo dalle sigle sindacali.

Se nel passato numeri, consistenza ed impieghi dei lavoratori forestali hanno sollevato polemiche e molte descrizioni spesso pregiudizievolmente ostili ora è tempo di guardare in faccia la realtà, il bacino dei lavoratori forestali si va esaurendo, la loro età media è di circa 60 anni, poche centinaia sono quelli che è possibile impiegare nelle attività di contrasto e spegnimento degli incendi.

E’ tempo, dunque, di affrontare il problema con una previsione pluriennale che consenta di immettere in Calabria Verde forze giovani e razionalmente organizzate e distribuite sul territorio regionale.

Cosi come sarà necessario, a mio avviso, che la nuova Giunta regionale – tenendo conto dell’impegno già profuso ma sopratutto di quanto accaduto – assegni priorità assoluta al patrimonio forestale calabrese individuando precisi obiettivi, recuperando risorse, uniformando le strategie di prevenzione e valorizzazione.

Nel farlo occorrerà forse immaginare una sorta di stati generali della montagna calabrese con il coinvolgimento dei Parchi nazionali, di quello regionale, dei Consorzi di bonifica, dei sindacati e delle tante, tantissime associazioni di volontariato.