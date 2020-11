Raso (Lega): vicinanza e solidarietà alla comunità Crotonese e Isolitana

Le immagini viste stamani di quanto accaduto nella notte in questi territori colpiti da violente precipitazioni mi preoccupano enormemente e mi auguro che tutto possa tornare alla normalità al più presto

Comunicato Stampa

Come consigliere regionale e come persona vicina alle comunità colpite, seguirò da vicino assieme alla Protezione Civile l’evolversi della situazione.

Nei prossimi giorni sarò presente sul territorio colpito per un sopralluogo e cercare di comprendere le cause tecniche di quanto accaduto e cosa non ha funzionato.

Invitiamo i cittadini a restare in casa al sicuro.

Consigliere Regionale

On. Pietro Raso