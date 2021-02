Il Re prende le chiavi di Castrovillari: inizia il Carnevale, anche se virtuale

Quest’anno a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, non ci saranno sfilate e feste in strade e piazze, ma il divertimento è assicurato attraverso le TV che hanno dato il loro contributo gratuitamente.

E’ iniziato col giovedì grasso e la consegna delle chiavi a Re Carnevale, la 63 edizione dello storico Carnevale di Castrovillari, le cui origini affondano al 1600 con la farsa dialettale di Cesare Quintana, l’Organtino. Quest’anno a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, non ci saranno sfilate e feste in strade e piazze, ma il divertimento è assicurato attraverso le TV che hanno dato il loro contributo gratuitamente: Calabriasona – canale 610, Mediasud – canale 876 e RTT Tele Tebe – canale 115, sulle pag Facebook: Carnevale di Castrovillari – Pro Loco di Castrovillari – ARCA Communication e Calabriasona; sulle piattaforme digitali : www.italiacable.it e www.calabriasat.it, o attraverso il sito www.carnevalecastrovillari.it.

E così, nonostante le difficoltà, dalla sala riunioni della Pro Loco cittadina, Ente organizzatore dell’evento, la cerimonia del passaggio delle chiavi, assente il sindaco Mimmo Lo Polito, a fare le veci l’assessore allo spettacolo, Ernesto Bello, è andata in scena ugualmente ed è stata diffusa attraverso Tv e social network.

La storica maschera castrovillarese dell’Organtino, rappresentata da Fedele Battipede, dell’Associazione Teatrale “Aprustum” ha invitato tutti a stare a casa comodamente seduti in poltrona a gustarsi lo spettacolo. Poi è stata la volta del contrasto fra Quaresima (interpretata da Martina Aloisio e Re Carnevale, nelle vesti Leonardo Pandolfi, entrambi dell’associazione Culturale Teatrale “Aprustum ”) .

A seguire la consegna simbolica delle chiavi della città, da parte dell’assessore Bello al Re Carnevale, quest’anno imbavagliato con la mascherina e non con la maschera. Non poteva certo mancare la Madrina, la bellissima Diana Nicoletti, vincitrice lo scorso anno del concorso, detentrice fino al prossimo carnevale del titolo.

Gli organizzatori sperano di riprendere questa edizione, tra l’estate e l’autunno. Intanto la grande festa, vanto e tradizione del paese, inserita dal Touring Club tra i 10 carnevali più belli d’Italia e riconosciuta dal Mibact, tra gli eventi storicizzati, ha preso il via, anche se virtualmente, anche nel 2021. Poi si è dato vita ad un talk, presentato da Carlo Catucci, voce storica e conduttore della manifestazione carnascialesca, con interviste ed immagini delle passate edizioni.

Una prima parte con la presenza del presidente e il direttore artistico della Pro Loco, rispettivamente, Eugenio Iannelli e Gerardo Bonifati, è stata dedicata all’evento, monco quest’anno dell’allegria, della spensieratezza, delle sfilate e degli oltre 100 appuntamenti che la manifestazione regala da ben 62 anni. Il tutto è stato supportato da immagini delle passate edizioni, a cura dell’Associazione Arca Communication e da interviste. A portare i saluti attraverso video, il sindaco di Castrovillari che, dopo 12 anni in presenza, era assente per motivi di lavoro, il presidente del Parco del Pollino, Mimmo Pappaterra e l’assessore della provincia di Cosenza, Giuseppe Oliva.

La seconda parte è stata dedicata alle Serenate Tradizionali, vanto della kermesse carnascialesca, che ogni anno nel rione “Pantanello”, richiama tanta gente e tra tarantelle e degustazioni tipiche si dà sfogo all’allegria attraverso una sana competizione di gruppi mascherati che allietano la serata. A parlare di questo evento, uno degli organizzatori, Fernando Loricchio che insieme a Giovanni De Santo, consiglieri della Pro Loco, danno vita a questo evento impreziosito ogni anno da artisti del celebre marchio “Calabriasona”.

Ed è stato proprio il direttore, Giuseppe Marasco a portare, attraverso un video, il saluto. Una edizione che resterà senz’altro nella storia, come le precedenti ma che, quest’anno a causa della pandemia non si potrà vivere appieno, ritrovandosi fisicamente l’uno accanto all’altro in un vortice di allegria.

Il Carnevale di Castrovillari, seppur virtualmente, andrà in scena ancora domenica 14 febbraio alle ore 14.30, con la prima Grande Sfilata e la “Parata della Gioia”, lunedì 15 febbraio alle ore 21.00, con il meglio del “Gran Galà del Folklore” ed infine martedì 16 febbraio alle ore 14.30, con le sfilate e i falò di Re carnevale che hanno accompagnato queste 62 edizioni del Carnevale di Castrovillari.