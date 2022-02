Saccomanno: confermato sostegno per realizzazione ospedale della Piana

Saccomanno (Lega): incontro nella sede di Palmi per definire la partecipazione alle comunali e confermare l’impegno per sostenere la realizzazione dell’Ospedale della Piana

Comunicato Stampa

Affollata riunione presso la centrale sede della Lega di Palmi per definire le strategie per la partecipazione della stessa alle prossime elezioni comunali. Momento storico non essendo stato il movimento mai presente prima di ora.

Dopo i saluti del referente cittadino, Giovanni Saffioti, sono intervenuti France Recupero, referente provinciale, Tilde Minasi, assessore alle politiche sociali e senatore, Giuseppe Gelardi, consigliere regionale, Renato Bellofiore, referente area Piana, Domenico Macrì, capostruttura del presidente del Consiglio Regionale Filippo Mancuso, Caterina Capponi, referente area grecanica.

Infine, l’intervento del Commissario regionale, Giacomo Francesco Saccomanno, che, come tutti, ha ringraziato Saffioti e tutti i presenti, ed ha concordato sulla necessità che la Lega sia presente alla competizione con una lista forte che possa rappresentare adeguatamente la città e possa affrontare tutti i temi di rilevante importanza per riportare la città agli splendori del passato.

Quindi, grande interesse all’identità, alle infrastrutture, alla viabilità, ai momenti culturali, alla rivalutazione della Tonnare ed, infine, all’impegno forte per la realizzazione dell’Ospedale della Piana, non essendo concepibile, che a distanza di oltre 10 anni ancora non si sia aperto il cantiere per realizzare un’opera di estrema urgenza per l’intero territorio.

Impegno espresso, pertanto, da parte di tutti ed, in particolare, della dirigenza per spingere nel modo più forte possibile per sostenere l’immediato inizio del lavori.