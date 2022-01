Reddito: percepisce sussidio senza requisiti, denunciato

Era nello stesso gruppo familiare di un lavoratore in nero



CROTONE. Personale della Divisione Pasi della Questura di Crotone, al termine di accertamenti scaturiti da un precedente controllo amministrativo effettuato in un esercizio commerciale di motoveicoli, ha denunciato una persona.

Dai controlli effettuati è emerso che il soggetto, percettore del reddito di cittadinanza, apparteneva al medesimo nucleo familiare di un operaio non assunto che lavorava nell’esercizio, rendendosi dunque responsabile del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per aver omesso di comunicare le variazioni dei requisiti richiesti per l’ottenimento del beneficio del Reddito di cittadinanza.

I fatti sono stati accertati attraverso l’Ispettorato del Lavoro di Crotone, già interessato per la segnalazione del rapporto di lavoro a nero. (ANSA).