Referendum Eutanasia Legale: Marco Cappato a Lamezia il 29 luglio

Mentre prosegue ancora in città e in tutta Italia l’attività di raccolta delle firme, i referenti della campagna annunciano la visita di Marco Cappato, che farà tappa in città il 29 luglio

Comunicato Stampa

Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e promotore della campagna “Referendum Eutanasia Legale”, è uno dei volti più noti quando si parla di battaglie per la legalizzazione dell’eutanasia in Italia. Negli ultimi anni Marco ha portato avanti una campagna di disobbedienza civile accompagnando in Svizzera DJ FABO e Davide Trentini, per far sì che essi potessero porre liberamente fine alle proprie sofferenze in modo legale. Entrambi i processi che lo hanno coinvolto hanno appurato la sua innocenza e hanno posto un fondamento giuridico essenziale nella lotta per la legalizzazione dell’eutanasia.