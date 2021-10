Regionali: i GD Lamezia lanciano un evento per il dialogo e la ricostruzione

Abbiamo vissuto a pieno queste regionali e la nostra coalizione, lavorando duramente per il Partito Democratico e spendendoci in prima persona

Comunicato Stampa

Noi crediamo fermamente che questo impegno non debba e non possa limitarsi alla campagna elettorale ed è per questo che abbiamo avuto l’idea di lanciare questo evento, aperto a tutti gli iscritti, simpatizzanti ed elettori del centro sinistra, per dialogare e capire cosa possiamo prendere da questa esperienza e per allargare a livello di idee e di lavoro.

Abbiamo visto come nel resto delle amministrative i Giovani sono stati catalizzatori di idee e di risorse umane, ed è da questi esempi che vogliamo ripartire, confrontandoci con esponenti del PD.

L’evento si terrà giorno 24 ottobre alle ore 18:00 nell’Aula Magna dell’Università Mercatorum, in via Po 58,60 (Palazzo Furci) e chi non riuscirà ad essere presente potrà seguire la discussione in diretta streaming sui nostri canali social, Facebook e Youtube.