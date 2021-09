Regionali: incontro a San Pietro a Maida per Valeria Fedele

Dopo Chiaravalle, Girifalco ed ancora Jacurso, Valeria Fedele, candidata nella circoscrizione centro, per Forza Italia, Roberto Occhiuto Presidente, prosegue il suo percorso di attenzione ed ascolto del territorio, scegliendo questa volta San Pietro a Maida

Comunicato Stampa

L’incontro organizzato dal comitato cittadino di Forza Italia, ha visto anche la partecipazione del coordinatore regionale del partito, il senatore Giuseppe Mangialavori.

Mangialavori ha ribadito il momento particolare di entusiasmo dei simpatizzanti e non nei confronti del candidato alla presidenza Roberto Occhiuto ma in particolar modo per i nomi dei candidati presenti nelle liste “candidature scelte con oculatezza” come quella di Valeria Fedele.

Il coordinatore cittadino di San Pietro a Maida, Bebè Senese insieme al vice coordinatore Giandomenico Melito, si sono detti “gratificati della vicinanza” nei confronti del loro territorio da parte della candidata Fedele che porterà “senza ombra di dubbio, ad un risultato esaltante”

Valeria Fedele alla fine dell’incontro, ha avuto per San Pietro a Maida parole di vicinanza affettiva “da molti anni c’è una unione speciale da parte di questa comunità con la mia persona ed il mio lavoro politico, sono stata sempre sostenuta e per cui ho dato e darò sempre la massima attenzione”

I territori periferici non hanno quella forza nella rappresentatività istituzionale che invece è doverosa, metterò tutto il mio impegno – ha sottolineato Fedele – a far si che questo accada nell’immediato.”