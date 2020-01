Regionali. Primi consiglieri eletti: Gallo e Tallini di Forza Italia; Raso tra i più votati della Lega

Non è ancora finito lo scrutinio delle regionali di ieri ma ci sono già dei risultati netti per quanto riguarda le preferenze date ai consiglieri.

Nella circoscrizione Nord Gianluca Gallo ( Forza Italia) è in testa con 9.412 preferenze. Nella circoscrizione Centro Domenico Tallini ( Forza Italia) è avanti con 5.727 voti. Nella circoscrizione Sud, invece, il candidato forzista che ha ottenuto più preferenze è Giovanni Arruzzolo (8.466). I candidati più votati della Lega nella circoscrizione Nord sono Pietro Santo Molinaro (3761 preferenze), Luigi Novello (2448). Nella circoscrizione Centro, dove il partito di Salvini risulta la prima lista con una percentuale del 15,21% i candidati consiglieri più votati sono Salvatore Gaetano (3027 voti) e Pietro Raso (2707).

Quest’ultimo, attuale sindaco di Gizzeria, costituisce un vero e proprio exploit: se sarà eletto, per lui e per la Lega si tratterà di un’affermazione straordinaria. Raso aveva nella stessa coalizione di centrodestra dei competitor ‘blasonati’ dalla lunga storia politica a cui evidentemente l’elettorato non ha più voluto accordare fiducia.