Regionali: Rosella Cerra chiede al M5S perchè non è stata candidata

Riceviamo e pubblichiamo una lettera che l’attivista Rosella Cerra ha inviato ai maggiori esponenti del M5S in relazione alla sua mancata candidatura alle prossime elezioni regionali

Di seguito la lettera:

In riferimento alla tornata elettorale Regionale che si terrà in Calabria, grave risulta l’infamante pregiudizio subito.

Nonostante il sistema democratico virtuale “Rousseau” – principio cardine del nostro movimento – abbia portato la nostra gente a scegliermi come prima candidata, senza motivazioni o comunicazioni di qualsivoglia genere, ho scoperto tramite mezzo stampa di non essere stata inserita all’interno della lista dei candidati del movimento 5 stelle.

Alla luce della lunga militanza e alla condivisione dei valori di codesto movimento, ritengo necessario un chiarimento formale in merito a quanto è accaduto, visto e considerato che tale scelta oltre che poco rispettosa per gli attivisti tutti, risulta umiliante per la mia persona e socialmente diffamatoria.

Diffamazione larvata, che risiede nella mente di tutti coloro che credendo nella lealtà del movimento si autoconvincono che determinate scelte derivano da un ragionevole motivo, insito di gravità tale da poter giustificare l’estrema scelta.

La delusione che affligge la mia persona in merito a tale scelta, esula dal grave pregiudizio subito, ma risiede soprattutto nella perdita di quei valori di democrazia diretta su cui il Movimento 5 stelle dovrebbe appigliarsi per mantenere la propria identità.

Il costante rispetto delle regole previste dal nostro Movimento e l’impeccabile comportamento sociale che mi contraddistinguono mi portano a dubitare della liceità dell’esclusione.

Scelta che, preso atto della mia lunga e lineare attività politica sempre fedele al simbolo in questione, non può riguardare di certo la mia persona, che condividendo fin dal principio i nostri valori ha combattuto per il miglioramento del proprio territorio.

Tale pregiudizio non trova riscontro, tra l’altro, nelle decisioni dello stesso movimento nelle recenti tornate elettorali, infatti:

•Nel 2015, in occasione delle amministrative nella città di Lamezia Terme sono stata candidata come capolista nella lista del M5S con candidato sindaco Giuseppe D’Ippolito, attualmente deputato del M5S alla Camera. Da allora sono iscritta sulla piattaforma Rousseau.

•In occasione delle elezioni politiche del 2018 sono risultata candidata supplente al senato per la Calabria per il M5S sulla piattaforma Rousseau. Già in tale circostanza si palesava un evento discriminatorio, nel quale, su 4 supplenti, 2 sono stati inseriti negli uninominali e 1 nel plurinominale, l’unica esclusa sono stata io a vantaggio della Sig.ra Vono, sconosciuta all’elettorato pentastellato fino a quel momento. Candidatura della quale ancora oggi nessuno si è voluto assumere la responsabilità.

•In occasione del rinnovo del Parlamento Europeo nel 2019, alle europarlamentare sono stata candidata sulla piattaforma Rousseau risultando tra i primi per numero di voti e quindi messa in riserva.

Al dunque è d’uopo richiedere chiarimenti sulla mia esclusione, tenuto presente che tale candidatura nasce dal volere dello stesso movimento, e la successiva accettazione dalla volontà di poter contribuire personalmente alla crescita del mio territorio.

Rosella Cerra