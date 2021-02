Regionali. Tansi in tour elettorale domani a Reggio e giovedì nella piana

Prosegue senza sosta, malgrado qualche oggettiva difficoltà dovuta alle restrizioni imposte dalle disposizioni anti Covid, il tour elettorale per le Regionali di Carlo Tansi, leader di Tesoro Calabria, a sostegno del progetto di governo della Calabria messo a punto con l’aspirante presidente della Regione Luigi de Magistris

Comunicato Stampa

E proprio in quest’ottica, lo stesso Tansi si appresta a vivere un’intensa due giorni a Reggio e in una parte importante dei territori limitrofi. È il motivo per cui domani sarà nella città dello Stretto per incontrare i candidati e i sostenitori del capoluogo reggino e del circondario.

Alle 17.30, inoltre, sarà inaugurata anche la sede cittadina del Movimento situata in Piazza Duomo. Significativo appuntamento a cui tutti sono invitati a partecipare, pur sempre nel rispetto delle rigide prescrizioni per prevenire il rischio da contagio di Coronavirus.

Dopodomani, infine, Tansi si recherà nel vasto comprensorio della Piana di Gioia Tauro e in particolare a Palmi dove avrà anche lì modo di confrontarsi con i simpatizzanti e i candidati della zona.