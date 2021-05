Regione Calabria. Seminario internazionale sulla biogeografica mediterranea

Oggi la prima giornata del terzo seminario “Natura 2000” dedicato alla “Biogeografica mediterranea”.

Per la prima volta l’iniziativa si realizza in Italia e in Calabria. All’evento, che si è tenuto in videoconferenza, hanno partecipato tutti i rappresentanti dei Paesi del bacino del Mediterraneo: Italia, Spagna, Portogallo, Malta, Grecia, Francia, Cipro e Croazia.

Presenti, per la Regione Calabria, l’assessore regionale all’Ambiente, Sergio De Caprio, e il dirigente del settore Parchi e Aree naturali protette, Giovanni Aramini.

Al seminario ha preso parte anche il presidente del Parco nazionale della Sila, Francesco Curcio.

L’EVENTO

Si tratta di un evento previsto dalle norme europee e che si ripete ogni sei anni in un Paese diverso, con l’obiettivo di promuovere lo scambio di conoscenze, la messa in rete e la cooperazione sulla biodiversità.

L’evento terminerà il prossimo 7 maggio.