Registrato nuovo caso Covid a Lamezia

Il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, tramite un post sulla pagina facebook, comunica un nuovo caso di positività al Covid-19

Comunicato oggi dall’ASP 1 caso di positività riguardante anch’esso soggetto di nazionalità straniera; non si tratta di studente.

Le condizioni sono buone ed è in isolamento domiciliare.

Ad oggi in Città si hanno, quindi, 22 casi, di cui 3 ricoveri e 19 isolamenti domiciliari.

Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio.