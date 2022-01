Renato Dulbecco Institute: soddisfazione dell’amministrazione comunale

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme esprime grande soddisfazione nell’apprendere che il progetto inerente il “Renato Dulbecco Institute”, tendente alla creazione in Lamezia Terme di un centro di ricerca avente valenza internazionale, rientra tra i 13 progetti calabresi che hanno superato la prima fase di valutazione

Il detto progetto, presentato lo scorso 12 novembre, prevede quale partner il Comune di Lamezia Terme che ha manifestato, con apposito atto del Sindaco del 10/11 u.s., piena condivisione dei contenuti ed accettazione della composizione del partenariato, delegando la Fondazione Renato Dulbecco alla candidatura dell’idea progettuale.

Trattasi di investimento di euro 27.710.000 finalizzato alla riqualificazione e rifunzionalizzazione di infrastrutture di ricerca per la creazione di un ecosistema basato su tecnologie avanzate a forte impatto per la produzione di anticorpi monoclonali e di pronectine; la ricaduta occupazionale sul territorio, tra ricercatori, collaboratori ed impiegati, sarà di oltre 100 addetti.

Il Centro occuperà due edifici della Fondazione Mediterranea Terina per i quali la Giunta della Regione Calabria ha già deliberato la concessione in comodato.

Fondamentale per la realizzazione del progetto è stata ed è la competenza, l’entusiasmo e la determinazione dell’ex Presidente della Regione Calabria Giuseppe Nisticò che intende così coronare il sogno di creare in Calabria, nel territorio di Lamezia Terme, un Centro di ricerca avente respiro internazionale per l’attività di ricerca scientifica.

Ancora una volta la Città di Lamezia Terme vede il proprio territorio quale punto di riferimento per la realizzazione di opere di valenza interregionale, così come di recente avvenuto con la prossima creazione degli Studios Cinematografici e Televisivi della Film Commission Calabria per i quali nei prossimi mesi si avrà l’avvio dei lavori.

Il Sindaco di Lamezia Terme

Avv. Paolo Mascaro