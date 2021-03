Rende: domani mattina posa prima pietra del Parco dei Nonni

Si avviano i lavori per la realizzazione del Parco dei Nonni a Rende

Domami alle ore 11,00 il sindaco Marcello Manna poserà simbolicamente al Robinson insieme alla giunta e all’associazione La Terra di Piero la prima pietra dove nascerà il parco inclusivo.

Sarà infatti realizzato un percorso “senior” con una serie di elementi per attività sportive-riabilitative e una zona per i giochi a terra, dedicata ai più piccoli che offrirà ai nostri nonni uno spazio per l’attività motoria e psico-cognitiva, oltre che di scambio intergenerazionale.

“I volontari della Terra di Piero, insieme agli architetti Sergio De Luca e Massimo Cocunato, stanno lavorando insieme all’assessore alle politiche sociali, al dirigente Francesco Minutolo e ai tecnici comunali per realizzare nel più breve tempo possibile il progetto, primo al sud.

La collaborazione con questa realtà solidale così radicata sul nostro territorio sta dando vita a un luogo di inclusività e condivisione”, ha affermato il primo cittadino.

L’assessore Artese ha poi sottolineato come: “dopo aver costruito durante il primo lockdown con l’associazione una rete solidale capace di sostenere le famiglie più bisognose della nostra città e dell’intera area urbana, si concretizza una ulteriore iniziativa che ci vede ancora insieme a promuovere una socialità altra che da rilievo alle radici della nostra storia ponendo il rapporto tra bambini e anziani in un unicum affettivo fatto di tradizioni familiari, condivisione e crescita”.