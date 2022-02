Rende. Morto docente che si era dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri

L’uomo è deceduto al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato

E’ morto poche ore fa all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era da tempo ricoverato al centro grandi ustionati, il 33enne docente cosentino che si è dato fuoco davanti alla caserma dei carabinieri di Rende lo scorso 31 gennaio.

L’uomo era caduto in una profonda depressione in seguito alla morte del padre. Insegnante in Lombardia, era da poco rientrato per un periodo di riposo.

Davanti alla caserma il plateale gesto. Immediatamente soccorso da alcuni gommisti e dai carabinieri, è stato trasportato prima all’Annunziata di Cosenza ma, viste le disperate condizioni, trasferito a Napoli.

Nel centro partenopeo ha subito diverse operazioni ma, viste le gravissime ustioni riportate su oltre il settanta per cento del corpo, non ce l’ha fatta.