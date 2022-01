Rende. Al Teatro Garden il live di Fabio Concato

Unica tappa in Calabria del “Musico Ambulante Tour 2022” per la rassegna curata dall’Associazione Culturale “Novecento”

Rende (CS) – Un imperdibile appuntamento con la grande musica italiana d’autore al Teatro Garden di Rende con il live di Fabio Concato, nell’unica tappa calabrese del “Musico Ambulante Tour 2022”, in programma venerdì 21 gennaio alle ore 21:00 per l’anteprima speciale di “Primo Atto”, la nuova rassegna promossa dall’Associazione Culturale “Novecento” con la direzione artistica di Benedetto Castriota e realizzata con il sostegno della Regione Calabria.

«Siamo felici di presentare in anteprima il nostro nuovo progetto con un grande nome della musica italiana – ha commentato Benedetto Castriota –. “Primo Atto” è una rassegna fra teatro e musica che pur collocandosi in un momento difficile e pieno di incertezze, non abbandona la qualità della programmazione. Il nostro obiettivo è quello di rispondere all’esigenza del pubblico di tornare ad emozionarsi e vivere momenti di spensieratezza».

Fra i più grandi cantautori della scena musicale italiana, le canzoni di Concato hanno accompagnato generazioni diverse senza mai mostrare i segni del tempo, raccontando in modo intimo e personale le piccole grandi storie della quotidianità.

Nostalgie, speranze, rivelazioni e confessioni, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nell’immaginario che nella sensibilità del pubblico.

Nel suo nuovo “Musico Ambulante Tour”, Concato guiderà il pubblico in un viaggio carico di ricordi ed emozioni tra i suoi successi, attraverso atmosfere musicali inedite, tutte da scoprire, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Con lui, sul palco ci saranno Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre).

Info biglietti: T. 0984 795699 – https://www.inprimafila.net/index.php/eventi/fabio-concato-rende