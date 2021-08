Il reparto Pediatria di Lamezia ricorda l’ex primario Sergio Rubino

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Anche la Pediatria di Lamezia guidata attualmente dalla Dott.ssa Mimma Caloiero ricorda con dolore il Dott. Sergio Rubino , Primario dal 1999 a fine 2010 , esprimendo cordoglio alla sua famiglia

Il dott Rubino ha condotto con grande professionalità e passione la Pediatria : trasferi’ per primo il suo reparto dal vecchio ospedale avvalendosi di infermieri volontari, questo gesto allora evidenziato dai media nazionale, esprimeva in maniera chiara ed univoca la volontà di utilizzare al meglio struttura nuova ma mai utilizzata come avviene in molte realtà del sud nella fattispecie in Calabria.

Specialità da lui praticate sono state gastroenterologia, allergologia, la neuropsichiatria infantile da lui fortemente voluta era inoltre esperto nella gestione delle emergenze pediatriche anche neurologiche e le biopsie intestinali, ha diagnosticato numerosissimi celiaci.

Poi ha iniziato l‘opera di abbellimento del reparto con elettrodomestici di tutti i tipi, computer allora rari nei reparti e nuove tecnologie all’avanguardia, con un grosso contributo in Donazioni da parte di associazioni ed imprese del territorio.

Solidarietà da parte dei lametini che tutt’ora si manifesta nell’attuale gestione.

Sergio Rubino si definiva un Pediatra Amico dei Bambini e di tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerlo.