Il rettore De Sarro al prof Indolfi: emodinamica, la sicurezza dei pazienti è potenziata

Sorprende e diventa incomprensibile la reazione del prof. Ciro Indolfi, davanti ad una scelta che non è una penalizzazione dell’emodinamica, ma che anzi potenzia la sicurezza dei pazienti

Comunicato Stampa

Desidero chiarire che nessuno ha mai messo in dubbio le qualità dal Prof Indolfi, che nella sua lettera non convince gli addetti ai lavori sulla “diminuzio” subita dalla emodinamica, mentre si prolunga in dichiarazioni autocelebrative senza spiegare i veri motivi della sua protesta.

Desidero precisare che l’emodinamica, che oggi è solo una struttura assistenziale diagnostico-terapeutica, diventerà nell’atto aziendale una struttura semplice dotata di una sua organizzazione e dunque, non viene soppressa e penalizzata, ma semmai potenziata.

Il Prof. Infolfi, per ragioni davvero poco chiare, voleva sottrarre l’emodinamica al controllo del Primario di Cardiologia, facendola diventare una struttura semplice a valenza dipartimentale, che sarebbe passata sotto il controllo del Direttore del Dipartimento Cardio-vascolare e Terapia Intensiva che potrebbe non essere un cardiologo.

Abbiamo ritenuto importante per la sicurezza dei pazienti e la qualità delle prestazioni, mantenere l’emodinamica sotto il controllo diretto del primario di cardiologia (come è adesso) evitando pericolosi cambiamenti organizzativi e salti nel vuoto.

È facile intuire infatti che la sicurezza dei pazienti cardiologici, specie se acuti, dipende da un’organizzazione ottimale dove il primario cardiologo e l’emodinamista lavorano a stretto contatto come avviene adesso. La struttura semplice, alle dirette dipendenze del primario, risponde perfettamente a questo scopo.

Le proteste del Prof Indolfi appaiono pertanto davvero incomprensibili e francamente immotivate.

Giovambattista De Sarro