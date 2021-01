Riace. Assolto cittadino extracomunitario accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti

Ibrahim Jallow, cittadino extracomunitario difeso dall’avvocato Vincenzo PIzzari, è stato assolto con formula piena dall’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Jallow era stato arrestato il 30 aprile 2020 insieme ad altri cittadini extracomunitari.

In quella circostanza di tempo e di luogo i carabinieri di Riace, dopo aver fermato e rinvenuto circa 12 grammi di marijuana sulla persona di Alhagie Sallah, coinquilino di Ibrahim Jallow, con la collaborazione dei carabinieri di Monasterace avevano esteso la perquisizione domiciliare nella loro abitazione di Monasterace ed ivi avevano rinvenuto circa 800 grammi di sostanza di tipo marijuana, due bilancini di precisione, cellophane per il confezionamento e banconote di diverso taglio per euro 500 circa.

La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Locri, nella persona del giudice togato dott.ssa Cristina Foti, che, a seguito di giudizio dibattimentale e dell’esame dei testi del pm e della difesa, ha dichiarato l’assoluzione di Ibrahim Jallow perché il fatto non sussiste per l’imputazione di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio ed ha disposto la revoca nei di lui confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari ai quali lo stesso era stato sottoposto per tale vicenda, ordinando la sua immediata liberazione.