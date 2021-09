Riapriamo le indagini per Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano!

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Tizian: dal Festival Trame.10 petizione per due vittime innocenti di ‘ndrangheta a Lamezia



LAMEZIA. Quest’anno, in occasione della decima edizione, vi chiediamo di impegnarvi particolarmente firmando una petizione molto importante per ristabilire verità e giustizia per due vittime innocenti di ‘ndrangheta, Francesco Tramonte e Pasquale Cristiano.

Un omicidio risalente a trenta anni fa, nel 1991, due netturbini, giovanissimi, uccisi per una storia mai chiarita. Per loro non c’è stata mai verità, mai un vero processo. E noi, partendo da questo festival, chiediamo di riaprire le indagini con l’aiuto della cittadinanza, di tutti i lametini, dei calabresi, ma anche di tutto il paese. Firmate su Change.org, seguite la petizione sui nostri social. E firmate!

Così Giovanni Tizian, direttore artistico di Trame.10, Festival di libri sulle mafie che si tiene a Lamezia fino al 5 settembre.