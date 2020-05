Rientri in Calabria: alle 12 di oggi oltre 1000 domande

Dalle ore 24.00 del 2 maggio 2020 è attivo il servizio online per la prenotazione dei rientri in Calabria

Alle ore 12 di oggi, sono state presentate più di 1000 richieste di rientro.

Si ricorda che i cittadini residenti in Calabria, ma attualmente in altre regioni, che intendano far rientro nel territorio calabrese, dovranno preventivamente registrarsi tramite lo specifico form online che è disponibile sul sito messo a disposizione dalla Regione nella sezione ‘Prenotazioni Rientri’ e raggiungibile direttamente da qui.

Clicca qui per leggere l’Ordinanza del Presidente con le disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria.