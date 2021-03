Rifondazione Comunista: intimidazioni e violenza soffocano la democrazia

“La sicurezza e la difesa dell’attività della Progetto Sud rappresenta per la città e l’intera regione un baluardo contro la criminalità organizzata” afferma, in una nota, il Partito della Rifondazione Comunista di Lamezia Terme



Lamezia Terme – La continua spirale terrorizzante di intimidazioni e danneggiamenti che colpisce le attività della Comunità Progetto Sud hanno raggiunto un livello sempre più preoccupante per gli operatori, per la loro essenziale attività e con essa per la libertà e la crescita culturale dell’intera città.

Gli ultimi episodi gravi e inquietanti che hanno lo scopo di scatenare paura colpendo un presidio di solidarietà e democrazia ci parlano dell’escalation di una pratica mafiosa prevaricante e violenta che necessità della massima attenzione e determinazione dello Stato.

La sicurezza e la difesa dell’attività della Progetto Sud rappresenta per la città e l’intera regione un baluardo contro la criminalità organizzata e la barbarie letale di cui è portatrice.

Quello che sta accadendo deve riguardare tutti e tutte perché le intimidazioni e la violenza dei poteri criminali soffocano la democrazia e mirano ad impedire la libertà di ognuno e ognuna di noi.