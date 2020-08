Rinnovo cariche Milan Club Andrea Pazzagli di Lamezia Terme

Tempo di rinnovo delle cariche dirigenziali nel Milan Club “Andrea Pazzagli” di Lamezia Terme

Nei giorni scorsi, durante un incontro del direttivo, è stata ratificata una scelta già definita da tempo: il nuovo Presidente sarà Riccardo Trapuzzano, che succede al Presidente uscente Antonio Gatto il quale dopo aver concluso il proprio mandato durato 5 anni passa dunque la mano.

Trapuzzano, che negli ultimi anni è stato prima Vicepresidente e poi Tesoriere dello stesso club, si è detto “onorato di essere stato indicato all’unanimità come nuova guida del club. Ringrazio tutti per la fiducia con l’auspicio che si possa continuare a far crescere il nostro club come negli ultimi anni”.

Il ruolo di Vicepresidente è stato affidato ad Angelo Terranova, mentre Carmela Antonia Prochilo continuerà a svolgere il ruolo di Segretario. I due lavoreranno accanto al neo Presidente Trapuzzano che continuerà ad occuparsi anche dell’incarico di tesoriere. Della comunicazione e dei social se ne occuperanno ancora Gabriele Prochilo e Riccardo Prochilo.

Infine, il gruppo dirigente, oltre ai suddetti vertici, sarà composto ancora da Carlo Isabella, Pino Onorini, Nicola Mazzocca, Francesco Morabito, Nicola Mazzocca, Ivan Paola e dallo stesso Antonio Gatto (al quale è stato riconosciuto il ruolo di Presidente Onorario per aver contribuito alla crescita del club).