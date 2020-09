Riparte l’attività dell’associazione artistica e della scuola di musica Lamezia di Dino Vescio

L’associazione artistica Lamezia del M° Dino Vescio riparte con una miriade di attività per il nuovo anno scolastico.

LAMEZIA. Giunge al 21mo anno di attività l’attività accademica della “Scuola di musica Lamezia” con i suoi rinomati corsi per bambini, ragazzi e adulti sia a livello amatoriale che pre-accademici e anche con rilascio di certificazione internazionale Trinity music. La grande novità di quest’anno è il nuovo corso di educazione musicale speciale e musicoterapia dedicato ai bambini con disturbo dello spettro autistico. Il percorso formativo nasce anche, vista la grande domanda avanzata da parte dei genitori del centro didattico Archimede.

La Scuola di musica Lamezia vuole essere un punto di riferimento per la gioventù lametina. Uno spazio sicuro, dove si possono espletare i compiti per il potenziamento scolastico e lo svolgimento delle mansioni quotidiane seguendo la filosofia dei corsi a numero chiuso. Questo per salvaguardare sempre la qualità e la sicurezza degli alunni.

Una parte importante è dedicata anche a strategie mirate per disturbi dell’apprendimento unitamente ai corsi di inglese con docente madrelingua. Uno sforzo davvero importante quello del Maestro Orlando Vescio pronto a proiettare il centro verso nuovi traguardi sempre al servizio della città ed in particolar modo delle giovani generazioni. Red.