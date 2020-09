Riparte dalla Prima Categoria l’avventura delIa ASD Città di Lamezia Terme

Il Direttore Sportivo Francesco Fortuna è già da tempo al lavoro per allestire una rosa che possa garantire un campionato tranquillo e la valorizzazione di giovani del comprensorio lametino insieme ad elementi di categoria

La prima mossa è stata la riconferma dello staff tecnico con il Mister Giuseppe Neri ed il preparatore atletico Antonio Caruso.

Tra i giocatori riconfermati i validissimi Pasqualino Varrà, Tarik Ed Darraj, Nasabata Ehloma ed Alessandro Gualtieri nuovamente in prestito dalla NSD Promosport.

Si registrano anche i primi arrivi: il forte e quotato centrocampista Armando Baroni (classe 1994) lo scorso anno nelle fila dell’Atletico Maida, il centrocampista Matteo Gigliotti (classe 1993) lo scorso anno nelle fila del Campora, i difensori Andrea Morelli, Marco Valente e Simone Toscano, il primo ex Vigor Lamezia ed il duo vibonese ex San Calogero assieme a Stefano Lagani ed Ivan La Gamba entrambi ex Nuova Calimera, i portieri Under Yallow Ibrahima ex Real Pizzo e Sacco Piero (classe 2000), dalla Vigor Lamezia sono arrivati anche il centrocampista classe 1998 Daniele Mano e l’esperto attaccante Giuseppe Scarpino classe 1991, oltre a Scarpino e Ehloma al parco attaccanti si aggiungono Fabio Maluccio classe 1994 ex Capo Vaticano e San fili e Marco Talarico classe 1988 ex Acconia.

Tutti hanno accolto con entusiasmo la nuova avventura calcistica. Molto soddisfatto il DS Fortuna visto che è riuscito ad accaparrarsi le prestazioni di ottimi elementi di categoria ambitissimi da altre società anche di serie superiori.

Novità anche nello staff tecnico con la nomina di Michele Sestito a preparatore portieri, altra figura di spessore a disposizione di mister Neri.