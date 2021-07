Riqualificazione urbana, D’Ippolito (M5S) si congratula con la commissione prefettizia

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

“Ha intercettato risorse preziose”

«Complimenti alla commissione prefettizia del Comune di Lamezia Terme, che è riuscita a piazzare al 5 posto su 251 Comuni il proprio progetto di riqualificazione urbana, di riduzione del disagio abitativo e di inclusione sociale, grazie al quale la città avrà quasi 100 milioni di euro per questi obiettivi».

Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Giuseppe d’Ippolito, che precisa: «Nel complesso, per tutta Italia sono disponibili 2,8 miliardi di euro del Recovery Plan. Le somme si aggiungono ai 400 milioni già stanziati. Queste ingenti risorse – conclude D’Ippolito – serviranno a cambiare il volto di molte zone disagiate dell’Italia e assicureranno lavoro prezioso per molto tempo, riattivando il volano della riqualificazione con progetti rispettosi dell’ambiente e delle persone».