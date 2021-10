Forza Italia primo partito in regione



GIZZERIA. Roberto Occhiuto nuovo governatore della Calabria.

Il deputato di Forza Italia non ha bisogni di attendere i risultati definitivi della consultazione elettorale e sale sul palco per inneggiare alla vittoria affiancato dal coordinatore nazionale del partito azzurro Antonio Tajani.

Sul lungomare di Gizzeria, nel corso di uno splendido tramonto, il nuovo presidente della regione ringrazia Berlusconi che lo ha voluto candidare, che ha creduto in lui.

Occhiuto ha detto che ripartirà dalla sanità, che farà capire all’Italia che questa regione va raccontata diversamente.

“Non mi sono scagliato contro i miei avversari perchè volevo che tutta la nazione si rendesse conto che c’è una Calabria che l’Italia non si aspetta – ha commentato – chiedo solo al governo di assisterci, di sostenerci e noi ci impegneremo, ci metteremo tutto l’impegno e la passione che abbiamo“.

Tajani ha sostenuto: “Ancora una volta Berlusconi ha individuato il candidato vincente. Forza Italia e Forza Azzurri, le due liste che abbiamo formato per le regionali, hanno ottenuto quasi il 30 per cento dei consensi. Quindi – ha sentenziato – possiamo ben dire che il nostro è il primo partito in assoluto in Calabria. Questa vittoria dimostra il buon stato di salute di Forza Italia in questa regione e anche in altri territori dove ci siamo difesi benissimo“.

Occhiuto ha dedicato la sua vittoria ai figli sperando che, come tutti i calabresi, siano fieri di lui e di ciò che farà.

red