Roma. Sanità, Sapia (M5S) attacca Speranza: Mes cappio al collo

“Il Mes è un cappio al collo, il ministro si nega al confronto”

Comunicato Stampa

«Non sorprende che il ministro della Salute, Roberto Speranza, si sia dichiarato favorevole al Mes per le spese sanitarie. Il suo allineamento al sistema è evidente da tempo».

Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Francesco Sapia, della commissione Sanità, che fa autocritica: «Finiamola di fare i replicanti. Per sostenere i costi della sanità vanno trovati altri strumenti, non a debito.

Il Mes è un cappio al collo. Soprattutto, per la ripartizione delle risorse – rimarca il deputato del Movimento 5 Stelle – occorre stabilire criteri e obiettivi oggettivi, partendo dai livelli di sofferenza dei vari Servizi sanitari regionali». «A dispetto del nome, su Speranza – conclude Sapia – si può fare ben poco affidamento, perché non entra nel merito delle questioni, non guarda al futuro della sanità, specie del Sud, e d’ufficio si nega al confronto».