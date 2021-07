Rotary Club Lamezia: Scordovillo, servono azioni immediate ed efficaci

Il Rotary Club Lamezia Terme, esprime la propria vicinanza ai cittadini di Lamezia che dal 14 luglio, sono costretti a inalare fumi tossici a causa dell’incendio appiccato al campo rom di Scordovillo e invita l’amministrazione a compiere celermente tutte le azioni necessarie al fine di evitare che tale inaccettabile situazione possa riverificarsi in futuro

Comunicato Stampa

Non è la prima volta, infatti, che la città subisce i danni causati dall’atteggiamento sconsiderato e incontrollato di “pochi” che sembrano poter agire al di sopra della legge.

Il Rotary Club Lamezia Terme supporterà, come ha sempre fatto nella sua storia, ogni iniziativa a tutela della salute e dell’ambiente e auspica che al più presto e in modo definitivo venga risolto un problema che, probabilmente negli anni non ha avuto la giusta considerazione.

Servono azioni immediate ed efficaci.