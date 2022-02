La Royal Team Lamezia affronta in casa lo Spartak Caserta

Impegno casalingo quello di domani 27 febbraio per la Royal Team Lamezia che alle ore 16.00 riceve al Palasparti lo Spartak Caserta

La squadra campana attualmente occupa il penultimo posto in classifica, quindi si recherà a Lamezia per giocarsi le ultime carte per la salvezza.

La squadra lametina non può però concedersi passi falsi, quindi assisteremo ad una vera e propria battaglia.

Il presidente Nicola Mazzocca dichiara:”non dobbiamo farci minimamente influenzare della posizione in classifica dello Spartak, hanno delle giocatrici di altissimo livello, tra cui la fuoriclasse argentina Gimena Blanco (nella foto insieme a Mazzocca ad una premiazione del 2014 a Narni. Nell’occasione la Blanco è stata premiata come migliore giocatrice del campionato italiano e la Royal come una delle tre migliori tifoserie d’Italia insieme a Ternana e Lazio). Le ragazze si sono preparate egregiamente e faranno di tutto per conquistare l’intera posta in palio“.