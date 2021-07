Royal Team Lamezia: arriva la conferma per Diana Fakaros

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

La seconda conferma in casa Royal Team Lamezia è Diana Fakaros detta “Didi” che per il terzo anno consecutivo indosserà i colori biancoverdi e difenderà i pali accanto a Yasmin Toledo Milani

Nonostante la giovane età, Diana vanta un curriculum ricco di esperienza, due campionati con il Città di Falconara, di cui uno in Serie A elitè, due stagioni con l’Atletico Chiaravalle in Serie A2 e nel 2019 l’arrivo a Lamezia.

Durante i due anni in maglia biancoverde, Diana è cresciuta in modo esponenziale, sia tecnicamente che tatticamente, e, in particolare, nella stagione appena trascorsa ha acquisito maggiore sicurezza nelle proprie capacità, diventando un punto saldo della squadra sia in campo che al di fuori. La società esprime, dunque, la propria soddisfazione per tale rinnovo, certa che Diana saprà ripagare, come da oramai tre anni, la fiducia data.

Ecco la sua prima dichiarazione in cui esprime tutto il suo orgoglio per la scelta fatta: “Sono arrivata qui due anni fa da lontano, lasciando la mia famiglia per la prima volta, e da allora Lamezia mi ha adottata, facendomi sentire parte non solo di un progetto, ma anche di una realtà extra-calcistica. Per me non c’è modo migliore che ripagare la fiducia, il rispetto e l’affetto che questa società ha dimostrato con la scelta di rimanere un altro anno. Darò il massimo in ogni allenamento, mettendomi a disposizione delle mie compagne e del mister, che saranno sicuramente stimoli preziosi da cui ripartire.”